RB Leipzig startet mit Abendspielen ins neue Jahr - DFB-Pokal am 22. Dezember

Leipzig. DFB-Pokal und Bundesliga: Die Verantwortlichen beider Wettbewerbe haben am Freitagnachmittag die Terminierung für die zweite Pokalrunde bzw. weitere Spieltage bekanntgegeben. RB Leipzig muss demnach am 22. Dezember zum Pokal-Duell beim FC Augsburg reisen. Vorteil für die Nagelsmann-Elf: Ein später Anpfiff am Tag vor Heiligabend bleibt den Kickern erspart. Die Chance auf ein klein wenig Besinnlichkeit vor dem Fest nach vier englischen Wochen am Stück steigt.

