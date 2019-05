RB Leipzig startet mit öffentlicher Einheit und vollem Kader ins Saisonfinale

RB Leipzig hat nach zwei freien Tagen mit der Vorbereitung auf das letzte Bundesliga-Heimspiel der Saison begonnen. Gegner ist am Samstag (15.30 Uhr) in der Red-Bull-Arena Tabellenführer FC Bayern München . Während der deutsche Rekordmeister in RB Leipzig unter Druck steht, jedoch mit einem Sieg vorzeitig den Titel holen könnte, geht es für die Roten Bullen nach gesicherter Champions-League-Teilnahme darum, die Spannung hochzuhalten. Das Spiel gegen den FCB ist dabei die Generalprobe für das identische Duell zwei Wochen später im Finale des DFB-Pokals.

Beim öffentlichen Training am Dienstagvormittag am Cottaweg konnte sich Trainer Ralf Rangnick von fast allen Spielern einen Eindruck verschaffen. Auch Marcel Sabitzer, der das spektakuläre 3:3 (2:1)-Unentschieden am Freitag in Mainz wegen einer leichten Bauchmuskel-Blessur verpasst hatte, stand bei den verschiedenen Pass- und Konterübungen auf dem Platz.