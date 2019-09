RB Leipzig startet Vertragsverhandlungen mit Lukas Klostermann

Leipzig. Nach dem monatelangen Hin und Her um und mit Timo Werner will Fußball-Bundesligist RB Leipzig den Vertrag mit Nationalspieler Lukas Klostermann rechtzeitig verlängern. „Lukas hat sich in den letzten Jahren bei uns stetig weiterentwickelt und ist zum A-Nationalspieler geworden“, sagte Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche dem Nachrichtenportal „n-tv.de“ und betonte: „Wir haben die Gespräche mit ihm bereits aufgenommen und sind hierzu im Austausch.“