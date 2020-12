RB Leipzig stattet Joscha Wosz mit Profivertrag bis 2024 aus

Leipzig. Bundesligist RB Leipzig hat den 18-jährigen Joscha Wosz als weiteres Talent langfristig an sich gebunden. Wie RB Leipzig am Donnerstag mitteilte, erhält der Neffe des früheren Nationalspielers Darius Wosz einen Profivertrag bis 2024 bei den Sachsen. Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler gehört seit 2015 zu Rasenballsport. Beim Sieg über Schalke 04 am dritten Spieltag dieser Saison gab er sein Bundesliga-Debüt. Zuvor gehörte er bereits zum Aufgebot beim Champions-League-Finalturnier in Portugal. Anzeige

Joscha Wosz spielte zunächst in der Jugend des Halleschen FC und wechselte im Alter von 13 Jahren in die Jugendabteilung des Bundesligisten RB Leipzig. In der Folgezeit durchlief er alle Jugendmannschaften des Fußballclubs. Mit 15 Treffern war Wosz nach Dennis Borkowski der erfolgreichste Torschütze seiner Mannschaft in der B-Junioren-Bundesliga-Saison 2018/2019.