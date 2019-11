RB Leipzigs Ilsanker liefert, wenn er gebraucht wird: "Lasse lieber Taten sprechen"

Leipzig. Erst kam lange gar nix, dann kamen die Einsatzzeiten in Ketchup-Flaschen-Manier über den RB-Vorkämpfer Stefan Ilsanker. 64 gute Pokal-Minuten beim 6:1 in Wolfsburg, 54 vorzügliche Bundesliga-Minuten beim 4:2 in Berlin, am Sonnabend 90 tadellose Bundesliga-Minuten beim 4:1 gegen Köln. Null Minuten stehen für den 30-jährigen Stammspieler der österreichischen Nationalmannschaft auch nach dem Champions-League-Match gegen Benfica Lissabon (Mittwoch, 21 Uhr) zu Buche, weil er für die Gruppenphase nicht gemeldet ist. Ilsanker über Frust und Lust und seinen auslaufenden Vertrag.