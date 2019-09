RB Leipzig: Stehen bei Nordirland gegen Deutschland drei Rote Bullen in der Startelf?

Belfast/Salzburg. Natürlich wird Bundestrainer Joachim Löw das Geheimnis erst eine Stunde vor Anpfiff der Partie in Belfast lüften. Aber glaubt man den zahlreichen Experten-Meinungen, dürften am Montag (20.45 Uhr, RTL) gegen Nordirland erstmals in einem Pflichtspiel der DFB-Auswahl drei Leipziger RB-Fußballer in der Startelf stehen. Lukas Klostermann und Timo Werner waren bereits am Freitag gegen die Niederlande dabei, nun dürfte auch Marcel Halstenberg als Ersatz für den verletzten Nico Schulz ins Team rücken. Einmal gab es diese Konstellation bereits in einem Freundschaftsspiel: Im März diesen Jahres durfte das RB-Trio in Wolfsburg beim 1:1 gegen Serbien von Beginn an ran. Auf der Euphoriewelle schwimmt derweil Marcel Sabitzer: Dem Bundesliga-Traumstart folgte sein Gala-Auftritt in der EM-Quali: Der Leipziger stand beim 6:0 der Österreicher gegen Lettland erneut im Mittelpunkt. „Ich freue mich für ihn, dass er seine Leistung aus den letzten Spielen bestätigt hat – und das auch mit einem Tor“, lobte Trainer Franco Foda den RB-Profi. Gegen Lettland war der deutsche Coach vollauf zufrieden: 31:1 Torschüsse, 684:143 angekommene Pässe und 72:28 Prozent Ballbesitz waren deutliche Werte.

Sabitzer war Dreh- und Angelpunkt

Sabitzer steuerte beim höchsten Sieg in der Ära Foda ein Traumtor und eine Vorlage bei. Dazu war der 25-Jährige im Spiel der Alpenrepublik Dreh- und Angelpunkt. „Beim Club ist er auch ein Leistungsträger“, sagte Teamkollege und Bayern-Star David Alaba „Ich sehe, wie hart er arbeitet. Er ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns.“ Durch den Sieg rückte Österreich auf den zweiten Platz vor, heute Abend wird es besonders spannend: Den „Ösis“ winkt bei einem weiteren Erfolg bei Spitzenreiter Polen die Tabellenführung. Das bislang so souveräne Team um Robert Lewandowski war am Freitag beim 0:2 in Slowenien im fünften Spiel der EM-Quali erstmals gestrauchelt. „Wir haben es jetzt in der eigenen Hand“, betonte Franco Foda mit Blick auf das Gipfeltreffen.

Für Marcel Sabitzer und seine gleichfalls am Freitag stark aufspielenden RB-Kollegen Konrad Laimer (Torschütze!) und Stefan Ilsanker wartet nach der Begegnung mit Polen schon das nächste Highlight. Am Sonnabend (18.30 Uhr) kommt es zum Liga-Spitzenspiel RB gegen Meister FC Bayern. Kurzzeitig Grund zum Jubeln hatte auch RB Leipzigs Neuzugang Patrik Schick, der in der EM-Qualifikation seine Torgefahr unter Beweis gestellt. Der 23 Jahre alte Stürmer, den RB kurz vor Transferschluss vor einer Woche von AS Rom ausgeliehen hatte, brachte am Samstag Tschechien im Kosovo 1:0 in Führung. Nach 16 Minuten gelang Schick nach Pass des Herthaners Vladimir Darida der Treffer in Pristina. Das Tor von Schick reichte seinem Team aber nicht zum Sieg. Tschechien bleibt nach der 1:2-Niederlage mit sechs Punkten nach vier Spieltagen auf dem dritten Rang hinter dem neuen Spitzenreiter Kosovo und England, das morgen die Tschechen empfängt.

