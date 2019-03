RB Leipzig steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Brasilianer Candido

Leipzig. Die Sonne lachte und Luan Candido lachte mit. RB Leipzigs Neuzugang in spe weilt seit Dienstag in Leipzig, absolvierte am Mittwoch den vor der Vertragsunterschrift üblichen Medical (Medizincheck). Der hochbegabte 18-jährige Defensivspieler wurde in der Thonberg-Klinik (Riebeckstraße) und der Schkeuditzer Helios-Klinik auf Herz und Nieren geprüft.