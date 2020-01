RB Leipzig steigert Stadion-Auslastung – aber nur Platz 14 bei Auswärtsfans

Leipzig. Aus sportlicher Sicht verlief die erste Saison-Hälfte für RB Leipzig mit dem Herbstmeistertitel in der Fußball-Bundesliga nahezu perfekt. Das spiegelt sich auch in der Zuschauertabelle wieder. Der Tabellenführer erreicht laut dem Online-Portal „transfermarkt.de“ nach den ersten 17 Spieltagen mit einem Schnitt von 40.362 Platz zehn, eine Steigerung von fast 2000 Fans im Vergleich zum Vorjahr. Von ganz oben winken mit Borussia Dortmund (81.074), Bayern München (75.000) und dem FC Schalke 04 (61.148) die üblichen Verdächtigen – die drei Clubs führen die Wertung schon seit Jahren an. Die wenigstens Fans begrüßte der SC Paderborn mit einem Schnitt von 14.350. Die Benteler-Arena hat allerdings mit 15.000 auch mit Abstand die geringste Kapazität aller 18 Erstliga-Stadien.

Zweitbeste Auslastung seit dem Aufstieg

Julian Nagelsmann strafte seine Zweifler bereits am ersten Spieltag mit einem 4:0 in der hitzigen Atmosphäre bei Aufsteiger Union Berlin Lügen und setzte ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz. Die angestrebte Mischung aus RB-DNA und Nagelsmann Offensivfußball griff schon überraschend gut ineinander und die Ergebnisse stimmten auf Anhieb. © GEPA Pictures

Die höchste Auslastung in den bisherigen vier Jahre im Oberhaus erreichte RB übrigens in der Premieren-Saison 2016/17 mit 98,4 Prozent und Platz vier. Ein Jahr später sank der Wert auf 93,5 Prozent (Platz 11). Wobei RB selbst in den „mageren Jahren“ nie unter dem Liga-Durchschnitt rangierte. Dass die Zahl von 2016/17 danach nicht wieder erreicht wurde, hat vermutlich einen einfachen Grund: Die Roten Bullen spielen seit 2017/18 immer in der Champions oder Europa League. Neben einer gewisse Fußball-Sättigkeit dürfte auch die zusätzliche finanzielle Belastung für die Fans zum Auslastungs-Knick geführt haben.