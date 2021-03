RB Leipzig stellt erst einmal nur sieben Profis für Nationalmannschaften ab

Leipzig. Für einige Profis von RB Leipzig gibt es keine Verschnaufpause. Sieben Kicker gehen nach dem Spiel in Bielefeld (Freitag, 20.30 Uhr/Sky) auf Reisen. In den folgenden Tagen stehen Qualifikationsspiele für die WM sowie die Gruppenphase der U21-EM an. Dafür sind die RB-Profis bei ihren jeweiligen Nationalmannschaften. Anzeige

Noch keine finale Liste

Eine finale Liste der abgestellten Spieler gebe es allerdings noch nicht, sagte Trainer Julian Nagelsmann am Mittwoch. Aufgrund der aktuellen Pandemielage fürchten die RB-Verantwortlichen, dass einige Spiele sich nach ihrer Rückreise in Quarantäne begeben müssten. Damit wäre ein Einsatz im so wichtigen Liga-Spiel gegen den FC Bayern München (03. April, 18.30 Uhr) beinahe ausgeschlossen. Deshalb: „Das Management kümmert sich darum, für jeden der angefragten Spieler, eine individuelle Lösung zu finden, die es noch nicht gibt.“

Aber so viel stehe fest: „Wir werden keinen Spieler in Virusvariantengebiete entsenden, so dass danach eine 14-tägige Quarantäne notwendig wäre“, so der Coach. Ist ein Spieler also zu seiner Nationalmannschaft eingeladen und müsste mit dieser in ein vom Robert-Koch-Institut entsprechend eingestuftes Land reisen, würde RB ihn nicht abstellen, erklärte Nagelsmann weiter. Das trifft zum Beispiel auf Kapitän Marcel Sabitzer zu. Österreichs Bundestrainer Franko Foda verzichtete deshalb bei seiner Nominierung generell auf Profis aus der deutschen Bundesliga.

RB Leipzig im Austausch mit Behörden