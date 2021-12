RB Leipzig stellt Interimstrainer Beierlorzer frei: Zwei neue Co-Trainer am Cottaweg

Leipzig. Mit der offiziellen Bestätigung von Domenico Tedesco als neuen Chefcoach von RB Leipzig steht nun ebenfalls fest: Interimstrainer Achim Beierlorzer wird nicht länger im Trainerstab bei den Roten Bullen aktiv sein. Der Fußball-Bundesligist verkündete am Donnerstagvormittag, dass sich der Verein mit dem Co-Trainer von Ex-Coach Jesse Marsch auf eine Freistellung geeinigt habe. „RB Leipzig bedankt sich ausdrücklich bei Achim Beierlorzer für die gute Zusammenarbeit, das große Engagement in den vergangenen fünf Monaten sowie für die sofortige Bereitschaft, als Interimstrainer zur Verfügung zu stehen und wünscht ihm privat und beruflich alles Gute“, so die Sachsen in einer Vereinsmitteilung. Anzeige

Beierlorzer wird dem neuen Chef der Leipziger also nicht den Rücken stärken, wenn dieser am Donnerstagnachmittag sein erstes Training am Cottaweg leiten wird und auch nicht, wenn die Roten Bullen am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) Borussia Mönchengladbach empfangen. Stattdessen bringt Tedesco, der ehemalige Coach von Schalke 04 und Spartak Moskau, zwei neue Gesichter mit in das RB-Team. Andreas Hinkel und Max Urwantschky sollen den 36-Jährigen künftig bei seiner Arbeit als Co-Trainer unterstützen und die Crew um Co. Marco Kurth, Torwart-Coach Frederik Gößling und die Athletiktrainer Ruwen Faller, Kai Kraft und Daniel Behlau verstärken.