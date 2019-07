RB Leipzigs Stürmer Augustin hofft auf Neustart unter Nagelsmann

Leipzig (dpa) – Stürmer Jean-Kevin Augustin von Fußball-Bundesligist RB Leipzig hatte in der vergangenen Saison mit Fitnessproblemen zu kämpfen. Das räumte der Franzose in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung ein. „Es war ganz einfach so, dass ich nicht fit genug war, um mitzuhalten. Ich hatte es schleifen lassen. Ich habe zwar immer trainiert, aber ich konnte nicht richtig powern. Ich habe dann auch etwas zugenommen. Ich habe schon ein paar Kilo zu viel mit in die Sommerpause genommen“, sagte Augustin.