RB Leipzig: Sturmtalent Brobbey von Ajax Amsterdam im Anflug?

Brobbey gab sein Debüt in der Eredivisie am 31. Oktober 2020 im Spiel gegen Fortuna Sittard, in dem er eingewechselt wurde und direkt seinen ersten Treffer erzielte. Insgesamt hat er in fünf Einsätzen in der ersten niederländischen Liga zweimal getroffen. Auch einen internationalen Einsatz im Trikot von Ajax hat Brobbey auf seinem Konto. In der Champions League durfte er am 9. Dezember im Spiel gegen Atalanta Bergamo auflaufen und bekam anschließend viel Lob von Trainer Erik ten Hag.