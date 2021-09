RB Leipzig sucht neuen Sportdirektor: Ex-Nationalspieler Gomez wird es nicht

Leipzig. Ein neuer Rasen ist in der Red-Bull-Arena verlegt, ein Sportdirektor wird noch gesucht. Ex-Nationalspieler Mario Gomez wird es nicht, könnte aber die Synergien der internationalen Red-Bull-Fußball-Standorte befruchten. Der Neue soll Strahlkraft, aber nicht zu viel davon besitzen. Bundesliga-Stallgeruch wäre auch schön. Und, natürlich: Glänzende Beziehungen im In- und Ausland sowie Teamplayer-Eigenschaften. Die allermeisten dieser Herren sind in Amt und Würden. Siehe der genialische Christoph Freund, Sportdirektor bei Red Bull Salzburg. In der Gerüchteköche wabern die Namen Thomas Hitzlsperger und Horst Heldt.

