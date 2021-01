Zweiter Leipziger für Nürnberg: RB Leipzigs Borkowski vor Wechsel?

Leipzig. Die Gerüchte um RB Leipzigs Jungbulle Dennis Borkowski verdichten sich. Medienberichten zufolge soll der 19-Jährige vor einer Leihe zum 1. FC Nürnberg stehen. Das junge Sturmtalent soll angeblich bis Juni 2022 auf Leihbasis nach Franken wechseln. Eine Kaufoption bestehe hingegen nicht. Der aktuelle U19-Nationalspieler kam in dieser Saison zu zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga: Gegen Werder Bremen (2:0) wurde er für eine knappe Minute eingewechselt, gegen den 1. FC Köln (0:0) stand er etwa zehn Minuten auf dem Rasen. Anzeige

RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann konnte die Gerüchte am Donnerstag nicht bestätigen. „Das Thema ist auf dem Tisch, wir diskutieren das. Ich weiß nicht, wie weit es vorangeschritten ist. Ich kann und will nichts verkünden, was ich nicht verkünden kann. Inwiefern das jetzt schon beschlossen ist oder nicht, weiß ich nicht.“

In Nürnberg spielt bereits Mittelfeldspieler Tom Krauß, der ebenfalls bis Sommer 2022 an die Franken verliehen ist. Ähnlich wie bei ihm gehe es auch bei Dennis Borkowski um die Spielminuten, sagte Nagelsmann. „Auch Eric Martel und Noah Ohio sind solche Beispiele. Diese Jungs brauchen Spielzeit in ihrem Alter, gerade jetzt in der Pandemie, wenn die U19 nicht spielt. Wir haben keine U23.“