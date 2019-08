RB-Leipzig-Talente feiern Siege gegen Hannover 96 – Jetzt wartet der BVB

Am Sonntag folgte an gleicher Stelle das 1:0 der U19. Fabrice Hartmann traf in der 51. Minute zum verdienten Sieg. Trainer Alexander Blessin sagte: „Wer das Ergebnis sieht, denkt, dass es ein enges Spiel war. Wir haben aber über 90 Minuten nahezu keine Torchance gegen uns zugelassen. Auf der anderen Seite hätten den Sack früher zumachen können. Ich bin zufrieden, weil wir den Gegner dominiert haben“. Am Donnerstag wartet die Auslosung in der Youth League. Am Samstag (11 Uhr) wartet in Dortmund mit dem BVB im DFB-Juniorenpokal der erste Topgegner der Saison.