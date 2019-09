Spieltage terminiert: Ab Oktober sieben Samstagspartien für RB Leipzig

Leipzig. Klarheit für die Fans von RB Leipzig . Die DFL hat am Mittwoch die Bundesliga -Spieltage sieben bis 13 terminiert. Demnach dürfen die Roten Bullen von Anfang Oktober bis Ende November fast immer samstags 15.30 Uhr ran. Nur das Heimspiel gegen den 1. FC Köln am 23. November wird erst 18.30 Uhr angepfiffen.

Los geht es für RB am 5. Oktober mit dem Auswärtsduell gegen Bayer Leverkusen. Nach einer Länderspielpause gastiert zwei Wochen später, also am 19. Oktober, das Aufeinandertreffen der VfL Wolfsburg in der Red-Bull-Arena. Im wöchentlichen Rhythmus folgen das Auswärtsduell beim SC Freiburg (26.10.), das Gastspiel von Mainz 05 (2.11.) und die kurze Fahrt ins Olympia-Stadion zu Hertha BSC (9.11).