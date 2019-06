RB Leipzig testet gegen französischen Pokalsieger

Leipzig. RB Leipzig wird am Freitag, den 26. Juli ein Testspiel gegen Stade Rennes bestreiten. Das gaben die Roten Bullen am Freitag auf ihrer Website bekannt. Austragungsort ist wie schon bei zwei Testspielen in den vergangenen Jahren das Stadion am Bad in Markranstädt. Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr.