Neuerungen beim Ticketverkauf: RB Leipzig belohnt treue Fans

Leipzig. RB Leipzig lässt seinen Ankündigungen Taten folgen und vereinfacht zur neuen Saison das Ticketing. Die wichtigsten Neuerungen: Erstens: Fans, die den Bundesligisten in der vergangenen Saison auswärts treu begleitet haben, werden belohnt. Zweitens: Der „geschlossene“ Vorverkauf wird auf zwei Tage eingedampft. Drittens: Statt zwei gibt es nur noch eine Kinderkategorie. Viertens: Im Oberrang C gibt es nur noch eine Preiskategorie. Ansonsten bleiben die Preise gegenüber der Vorsaison gleich.

"Vielfahrer" haben die Nase vorn

Für welche Spiele ab wann Eintrittskarten angeboten werden, wird RB nach erfolgter Terminierung durch die DFL bekanntgeben. Wie gewohnt beginnt der Vorverkauf für die einzelnen Partien montags um 10 Uhr. Wer die Messestädter in der abgelaufenen Saison zu mindestens acht Auswärtsauftritten in der Bundesliga , dem DFB-Pokal oder der Europa League begleitet hat, kann künftig zuerst auf Tagestickets zugreifen. Ab dem Folgetag können Mitglieder Offizieller Fanclubs, Dauerkarteninhaber sowie Fördermitglieder „Gold“ und „Silber“ (nur bei Spielen der Kategorie A und B) zugreifen. Der freie Vorverkauf beginnt dann anders als bisher bereits mittwochs.

Stadionbesuch mit Familie wird billiger

Vereinheitlichung auf der Gegengeraden

Letzteres gilt zwar für den Oberrang auf der Gegengeraden (Sektor C) nicht. Allerdings werden die Plätze hier künftig nicht mehr in einzelne Preiskategorien unterteilt. Ob Höhe Mittelline oder Randblock: Der Oberrang C fällt unter die Preiskategorie C (ausgenommen sind die Topspiele).Hier kostet ein Vollzahler-Ticket zwischen 25 und 60 Euro, je nachdem wie der Gegner der Roten Bullen am jeweiligen Spieltag heißt.