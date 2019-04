Werner-Nachfolge: RB Leipzig hat wohl Interesse an Abraham - auch Mount im Visier?

RB Leipzig plant offenbar bereits für einen möglichen Abgang von Timo Werner. Der Stürmer wird seit Monaten mit einem Wechsel in Verbindung gebracht - mit Liga-Rivale FC Bayern München als wahrscheinliches Ziel. Im Sommer 2019 soll die Entscheidung über die Zukunft des 23-Jährigen, dessen Vertrag 2020 ausläuft, fallen. Sollte Werner weiterhin keinen neuen Vertrag unterschreiben wollen, ist ein Wechsel laut Trainer Ralf Rangnick beschlossene Sache . Auf der Suche nach einem Nachfolger sollen die Leipziger nach Informationen von Sport Bild in England fündig geworden sein.

Demnach soll die junge Chelsea-Leihgabe Tammy Abraham auf dem Wunschzettel des Bundesligisten stehen. Abraham (21) erzielte für Aston Villa in der englischen Championship 22 Toren und 33 Spielen, hat aber offenbar nur geringe Chancen, sich in Chelsea durchzusetzen. Der junge Engländer gilt mit seinen 1,90 Metern als klassischer Mittelstürmer und feierte 2017 gegen die deutsche Nationalmannschaft sein Debüt für die Three Lions.