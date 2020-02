RB-Leipzig-Angreifer Timo Werner über Meisterambitionen und Friseur-Ärger: "Man wird kritischer beäugt"

Timo Werner sieht bei RB Leipzig im Kampf um die deutsche Fußballmeisterschaft insgesamt noch Nachholbedarf. „Wir als Mannschaft müssen in jeglicher Hinsicht lernen, was es bedeutet, oben zu stehen. Und wir müssen damit umgehen können“, sagte der 23 Jahre alte Torjäger des Tabellenzweiten vor dem Topspiel gegen Spitzenreiter FC Bayern am kommenden Sonntag in einem Interview des Kicker. Werner äußerte sich dabei im Zusammenhang mit der Friseuraffäre , die für viel Unruhe gesorgt hatte.

„Wenn man im - ich sag das Wort eigentlich ungern - Titelrennen ist, wird man eben kritischer beäugt“ , betonte Werner, nachdem einige Spieler vor der Niederlage vor gut einer Woche bei Eintracht Frankfurt einen Star-Friseur ins Hotel hatten einfliegen lassen. RB führte damals die Tabelle noch an, rutschte nach dem 0:2 bei den Hessen und dem 2:2 am vergangenen Samstag daheim gegen Borussia Mönchengladbach mit einem Punkt Rückstand auf die Bayern aber auf den zweiten Platz ab.

Yussuf Poulsen (RB Leipzig): "In der ersten Hälfte hat uns das Feuer gefehlt. Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht, die wir in den zweiten 45 Minuten abstellen konnten. Wir haben Gladbach dann mehr unter Druck gesetzt, auch indem wir das Anschlusstor schnell gemacht haben." ©

„Wenn wir nach einer durchwachsenen Saison Elfter wären, würde so ein Friseurbesuch wahrscheinlich weniger interessieren“, meinte Werner. „Ich glaube aber nicht, dass der Friseurbesuch die Leistung am nächsten Tag beeinflusst hat und der Grund für unsere Niederlage in Frankfurt war.“ Im DFB-Pokal-Achtelfinale müssen die Sachsen an diesem Dienstag erneut in Frankfurt antreten.