Leipzig-Boss Oliver Mintzlaff stellt klar: Timo Werner will Vertrag bei RB nicht verlängern

Wird Timo Werner schon in diesem Sommer den Verein wechseln ? Der Stürmer von RB Leipzig soll jedenfalls kein Interesse daran haben, seinen auslaufenden Vertrag bei den Roten Bullen zu verlängern. Das stellte Leipzigs Vorstandsboss Oliver Mintzlaff nun klar.

„Wir wollen bekanntermaßen mit ihm verlängern. Aber er hat uns signalisiert, dass er eher nicht verlängern möchte“, sagte Mintzlaff am Samstag in der Halbzeitpause des Bundesliga-Spiels gegen den VfL Wolfsburg bei Sky. Demnach steht demnach offenbar vor dem Absprung! Nur in der kommenden Transferperiode könnte Werner den Leipzigern noch eine Ablösesumme einbringen.