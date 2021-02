RB Leipzig wieder Titel-Kandidat - Sabitzer erklärt: So wird es ein "spannender Kampf" mit den Bayern

Durch den Zwei-Punkte-Rückstand haben die Leipziger die Entscheidung um die Meisterschaft wieder in der eigenen Hand - Leipzig und Bayern treffen in dieser Rückrunde noch in einem direkten Duell aufeinander (3. April). Allerdings kann bis dahin noch einiges passieren. Das sieht auch Sabitzer so, der den Blick bereits auf das kommende Topspiel der Leipziger gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr) richtete und auf einen nächsten Erfolg seines Teams hoffte. RB müsse die aktuelle Liga-Topform bestätigen, "sonst kann ich euch nächste Woche was anderes erzählen, und alle lachen uns aus", sagte der Kapitän.

Teamkollege Yussuf Poulsen warnte sein Team davor, nur auf die Konkurrenz zu schauen: "Wir haben schon verdient 3:0 gewonnen. Der Antrieb muss bei uns aber gleich sein, egal wie es in der Liga aktuell aussieht und egal, wie wir in der Woche vorher gespielt haben", sagte der Stürmer, der am Dienstag mit seinem Team im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit 0:2 gegen Liverpool verloren hatte. "Dass die Bayern gepatzt haben, war für uns ein Aspekt. Aber wir wollen immer gewinnen."