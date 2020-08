Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann bestätigt Anfrage von Real Madrid: "In Zukunft wieder sprechen"

Real Madrid schaute sich 2018 bei der Suche nach einem Nachfolger des damals zurückgetretenen Zinedine Zidane offenbar auch in der Bundesliga um - genauer gesagt bei der TSG Hoffenheim. Julian Nagelsmann rückte damals in den Fokus der Königlichen und unterhielt sich mit dem spanischen Top-Klub über ein mögliches Engagement.

"Ich war einer der Kandidaten und die Liste war nicht sehr lang. Am Ende war ich derjenige, der entschieden hat. Ich hatte ein gutes Gespräch mit Reals Generaldirektor José Ángel Sánchez und bin mit ihm überein gekommen, dass ein Wechsel zu Real noch nicht der richtige Schritt gewesen wäre. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir in der Zukunft wieder sprechen können, wenn Real Madrid einen Trainer braucht – und ich verfügbar bin", sagte Nagelsmann in einem Interview mit der Marca.

Die Rückkehr von Zidane

Vor dem Viertelfinale der Champions League der Leipziger gegen Atlético Madrid am Donnerstag blickt Nagelsmann auch auf seine Karriere-Planungen. "Der Markt funktioniert nach Angebot und Nachfrage. Im Moment habe ich einen Vertrag in Leipzig. Allerdings weiß man nicht, wie sich Trainer oder Klub entwickeln", so Nagelsmann, der in Leipzig einen Vertrag bis Juni 2023 besitzt. Der Kontrakt von Zidane in Madrid läuft schon ein Jahr eher aus.