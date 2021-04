Marsch, Matarazzo, Löw: Diese Trainer könnten Nagelsmann-Nachfolger bei RB Leipzig werden

Der Verlust von Julian Nagelsmann schmerzt. Der Trainer hat RB Leipzig in den vergangenen beiden Jahren in der Bundesliga-Spitze etabliert und sogar bis ins Champions-League-Halbfinale geführt. Nun übernimmt er nach der Saison den Cheftrainer-Posten von Hansi Flick beim FC Bayern München, wie beide Klubs am Dienstagvormittag bekannt gaben. Die Leipziger müssen also einen neunen Trainer finden. "Es gibt eine Shortlist von drei Kandidaten", stellte der Vorstandsvorsitzende Oliver Mintzlaff am Dienstag auf einer Pressekonferenz klar. Der SPORTBUZZER zeigt, welche Trainer bei RB Leipzig ins Profil passen – und wer die besten Chancen hat. Anzeige

Jesse Marsch (RB Salzburg, Vertrag bis 2022) Der 46 Jahre alte US-Amerikaner ist DER Top-Kandidat auf die Nagelsmann-Nachfolge. Er ist schon seit 2015 Teil des Red-Bull-Netzwerks, zunächst als Trainer der New York Red Bulls. In der Saison 2018/19 war er schon Co-Trainer von Ralf Rangnick in Leipzig. Dann wechselte er nach Salzburg und leistet dort seither gute Arbeit. Unter anderem führte er die Österreicher 2019/20 –und wohl auch in dieser Saison – zur Meisterschaft. Außerdem schaffte er mit RB endlich im vergangenen Jahr endlich den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase und wiederholte diesen Coup in dieser Saison. Dass er über kurz oder lang in die Bundesliga will, ist kein Geheimnis. Jüngst liebäugelte er schon mit einem Engagement in Leipzig: "Natürlich verstehe ich diesen Verein sehr gut. Wenn man mich fragt: Was ist die Vorstellung, was ist der beste Fit? Natürlich ist Leipzig eine Top-Idee." Nun könnte aus dem Flirt schnell Ernst werden, auch wenn Mintzlaff am Dienstag klarstellte, dass "mit Marsch nichts unterschrieben" ist. Allerdings soll Marsch auch bei anderen Top-Klubs im Fokus stehen – unter anderem bei Eintracht Frankfurt.

Oliver Glasner (VfL Wolfsburg, Vertrag bis 2022) Eigentlich braucht Leipzig bei der Trainer-Suche nicht einmal über die deutsche Grenze hinaus blicken – auch die Bundesliga bietet zahlreiche Kandidaten. Der wohl begehrteste: Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner. Der Österreicher hat den VfL innerhalb von zwei Jahren zu einer Spitzen-Mannschaft geformt und steht mit den Niedersachsen vor der Qualifikation für die Champions League. Schwester-Klub Salzburg soll sich für den Fall eines Marsch-Abgangs mit ihm beschäftigen, doch auch für Leipzig hätte er wohl das nötige Profil. Glasner verfügt über eine Ausstiegsklausel aus seinem Vertrag, der VfL soll schon nach Nachfolgern suchen. Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zählt Glasner zu den Favoriten auf den Posten in Leipzig.

Erik ten Hag (Ajax Amsterdam, Vertrag bis 2022) Immer wieder ein Kandidat ist bei den Top-Klubs der Bundesliga seit einiger Zeit Erik ten Hag von Ajax Amsterdam. Der Niederländer galt nach der Entlassung von Niko Kovac im November 2019 schon als Wunsch-Trainer des FC Bayern. Ten Hag sagte den Münchenern aber ab. Mit Ajax steht er kurz vor der Meisterschaft, am kommenden Sonntag reicht schon ein Remis gegen den FC Emmen. Wird der Titel sein Abschiedsgruß an den niederländischen Hauptstadtklub? Nachdem Nagelsmann keine Option mehr ist, soll ten Hag laut Telegraph Wunschkandidat bei den Tottenham Hotspur für die Nachfolge von José Mourinho sein. Da er noch Vertrag besitzt, würde sich RB wohl kaum auf einen Ablöse-Poker mit den Spurs einlassen. Sollte das Interesse aus London jedoch erkalten, könnte auch er eine Option sein.

Pellegrino Matarazzo (VfB Stuttgart, Vertrag bis 2024) Oder füllt RB die Nagelsmann-Lücke vielleicht mit einem ehemaligen Assistenten des scheidenden Trainers? Stuttgart-Coach Matarazzo begann seine Trainer-Karriere im Profi-Bereich als "Co" von Nagelsmann in Hoffenheim. Die beiden teilten schon während des Trainer-Lehrgangs ein Zimmer. Matarazzos ehemaliger Bett-Nachbar und Chef würde in Leipzig sicherlich ein paar gute Worte über ihn hinterlegen. Matarazzo hat den VfB in rund einem Jahr von der 2. Liga in die Europapokal-Regionen der Bundesliga geführt. Noch attraktiver für RB: Der Italo-Amerikaner hat die junge VfB-Elf weiterentwickelt, unter anderem Stürmer Sasa Kalajdzic (14 Bundesliga-Tore) zum Durchbruch verholfen. Allerdings hat Matarazzo seinen Vertrag in Stuttgart erst kürzlich bis 2024 verlängert. Es soll aber eine Klausel zwischen zwei und 4,5 Millionen Euro geben.

Peter Bosz (vereinslos) Ein gestandener Trainer stünde in Peter Bosz schnell und ablösefrei zur Verfügung: Der Niederländer verfügt nach seinen Engagements in Dortmund und Leverkusen über reichlich Bundesliga-Erfahrung und steht für kompromisslosen Offensiv-Fußball. Allerdings dürften die Episoden beim BVB und jüngst in Leverkusen auch eine Warnung sein: In Dortmund implodierte die Bosz-Elf nach gutem Start nach nur einem halben Jahr. In Leverkusen hielt sich Bosz immerhin etwas über zwei Jahre – allerdings trat auch die Werkself zum Ende der Amtszeit vor der Entlassung im März mitunter katastrophal auf. Laut dem französischen Radiosender RMC ist der französische Top-Klub Olympique Lyon am Niederländer interessiert.

Zsolt Löw (Co-Trainer, FC Chelsea) Sollten sich die RB-Verantwortlichen um Geschäftsführer Oliver Mintzlaff auch einen Coach ohne Cheftrainer-Erfahrung trauen, könnte der Blick nach London gehen: Zsolt Löw arbeitete im Profi-Bereich bisher nur als Assistenz-Trainer – zunächst in Salzburg unter Adi Hütter, dann drei Jahre unter Ralf Rangnick in Leipzig, seit 2018 nun unter Thomas Tuchel erst in Paris und inzwischen beim FC Chelsea. Die Abläufe bei einem Top-Klub kennt der Ungar also zu Genüge. Der Schritt aus dem Schatten in die Chef-Rolle ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Für ein Engagement in Leipzig sprechen sein Stallgeruch, die Erfahrung und seine Deutsch-Kenntnisse.

Roger Schmidt (PSV Eindhoven, Vertrag bis 2022) Schon 2016 sollen die Messestädter einmal die Fühler nach Schmidt ausgestreckt haben. Bayer Leverkusen ließ seinen Chef-Trainer damals aber nicht ziehen. Seither hat Schmidt über eine schillernde Station in der chinesischen Super League den Weg in die Eredivisie gefunden. Mit der PSV Eindhoven kratzte er in seiner ersten Saison am Serienmeister-Status von Ajax Amsterdam. Zwar müssen sich Schmidt und die PSV Ajax wohl geschlagen geben, der aktuelle zweite Platz der Mannschaft um Ex-Nationalspieler Mario Götze ist aber trotzdem ein Erfolg – der auch in Deutschland nicht verborgen bleibt. Hertha BSC und Eintracht Frankfurt sollen schon Interesse an Schmidt bekundet haben. Bei RB wäre er wohl eher ein Überraschungskandidat.