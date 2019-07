RB-Leipzig-Trainer Nagelsmann: Spieler sollen miteinander sprechen

Leipzig (dpa). Es ist inzwischen schon zum Ritual geworden: Irgendwer meldet, dass Timo Werner, Stürmer beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig, nun aber wirklich zum Ligakonkurrenten FC Bayern München wechsle. Prompt kommt das Dementi: „Ich weiß nichts davon“, sagte Werners Berater Karlheinz Förster dem Onlineportal Spox. Und auch Julian Nagelsmann, Trainer der Rasenballer, verweist solche Berichte in das Reich der Fantasie. Auch an diesem Wochenende war es wieder so.

Damit dieser Plan in die Tat umgesetzt werden kann, will Nagelsmann mit seiner Truppe ein neues Trainingselement einführen: Die Kommunikation auf dem Rasen. An der habe es nämlich noch gehapert, deshalb seien zu viele leichte Bälle an den Gegner verloren gegangen. „Wir haben eine sehr ruhige Mannschaft gesehen auf dem Platz, da wird kaum miteinander gesprochen“, analysierte Nagelsmann. Dieser Mangel an Absprache habe unter anderem dazu geführt, dass es Ballverluste gab.