RB Leipzig zwischen Trainer-Wechsel und DFB-Pokal: "Eine zusätzliche Motivationsspritze braucht niemand"

Leipzig. RB Leipzig lässt Julian Nagelsmann im Sommer zu Bayern München ziehen. Im Gegenzug erwartet Vorstandschef Oliver Mintzlaff von seinem Noch-Trainer den Gewinn des DFB-Pokals. So zumindest formulierte er das am Dienstag. Viel mehr Druck will der Angesprochene deshalb aber nicht spüren. „Ich glaube, das hat er auch ein bisschen mit einem Lächeln gesagt“, meinte der 33-Jährige am Tag vor dem Halbfinale beim SV Werder Bremen (Freitag, 20.30 Uhr, Sky). „Auch die Spieler, denke ich, spüren keinen größeren Druck aufgrund der Aussagen von Oliver Mintzlaff. Den machen sie sich schon selbst. Wir versuchen das Beste, gemeinschaftlich mit der Mannschaft. Alleine dribble ich nicht auf, sondern ich habe viele gute Spieler, die mir sicherlich helfen werden, den Erwartungen des Clubs gerecht zu werden.“

Anzeige