RB Leipzig trainiert derzeit nicht: „Wir spielen ja alle drei Tage“

Leipzig. Training ist derzeit bei RB Leipzigs Profis ausgeschlossen. „Wir spielen ja alle drei Tage", begründet Trainer Julian Nagelsmann die Situation. Demnach gebe es auch kein „Training unter Berücksichtigung von Intensität". Seine Kicker regenerieren nur noch, wenn sie nicht in einem Pflichtspiel antreten müssen. „Die Jungs, die weniger spielen, haben Wettkampfersatz." Aber auch da sei die Intensität überschaubar, weil auch diese Akteure gegebenenfalls in der nächsten Partie auflaufen müssen.

Upamecano fehlt, Nagelsmann hofft auf Halstenberg

Gleich mehrere Profis sind mindestens angeschlagen oder längerfristig verletzt. So ist eine Rückkehr von Lukas Klostermann oder Konrad Laimer noch nicht terminiert. Bei beiden musste in den vergangenen Woche eine Arthroskopie im Knie durchgeführt werden „Die Verletzungen kommen nicht aus intensivem Training, weil es eben keines gibt“, so Nagelsmann. „Das ist eine Folge der Intensität der Spiele, die uns alles abverlangen.“

Ein ganz wichtiger Erfolg für RB Leipzig: Das Team von Trainer Julian Nagelsmann kämpft sich nach einem frühen Rückstand zurück in die Partie und bezwingt Paris St. Germain mit 2:1.

Sieg gegen Paris Saint-Germain motiviert

So habe Justin Kluivert einen Schlag gegen das Knie bekommen, werde am Freitag getestet und würde unter Umständen am Training teilnehmen. In seinem Fall zeigte sich Nagelsmann zuversichtlich. Auch Marcel Halstenberg müsse erst einer Testung unterzogen werden, um zu entscheiden, ob er für das Abschlusstraining gegen den SCF fit sei. Benjamin Henrichs habe noch Probleme mit der Patellasehne. „Auch bei ihm stehen die Chancen für den Einsatz im Training und im Spiel etwa bei 50:50", verkündete Nagelsmann.

Trotz der scheinbar langen Liste lädierter Akteure sei der Sieg gegen den französischen Meister ein großer Motivationsschub und würde die Spieler über die Müdigkeit hinweg beflügeln. „Wenn man erst international spielt und dann in der Bundesliga und man gewinnt nicht, ist es sehr anstrengend“, sagte der 33-jährige Trainer der Roten Bullen. Bei ihm selbst sei es dann natürlich eher die psychische Müdigkeit. „Man ist frustriert und ärgert sich, dass man keine Punkte geholt hat.“

Belastung: Absprachen zwischen Verein und Nationalteam

Das 2:1 gegen PSG sei für seine Schützlinge deshalb sehr wichtig gewesen. „Sie haben es sehr gut gemacht, haben sich selbst aus einer schlechteren Anfangsphase herausgezogen.“ Dass sie ins Spiel zurückkommen können, sei für alle eine wertvolle Erkenntnis. Die Belastung sei dadurch leichter zu tolerieren. „Der Körper zehrt sehr viel von dem, was zwischen den Ohren passiert.“

Nach der Partie gegen Freiburg stehen zwei Wochen Länderspielpause an. Einige der RB-Akteure können dann etwas verschnaufen. Für andere geht es bei ihren jeweiligen Nationalmannschaften weiter. Denn RB kommt trotz der aktuellen Pandemie-Entwicklungen seiner Abstellungspflicht nach. „Es gibt Absprachen bezüglich der Belastung, dass die Stammspieler die Testspiele der Nationalmannschaften vielleicht nicht zwingen bestreiten müssen“, erklärte Nagelsmann.