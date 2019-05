Der große RB-Leipzig-Transfercheck: Was wird aus Werner, Augustin & Co.?

Leipzig. Seit Monaten wird über einen vorzeitigen Abgang von Timo Werner spekuliert. RB Leipzig will den noch bis 2020 laufenden Vertrag unbedingt verlängern. Sollte das nicht gelingen, würde nur noch in diesem Sommer eine Ablöse für den deutschen Nationalstürmer herauspringen. Das Worst-Case-Szenario wäre für die Roten Bullen ein ablösefreier Wechsel am Ende der kommenden Saison – eine Hängepartie zeichnet sich ab.

Spannend ist auch, was aus Marcelo Saracchi und Bruma wird. Beide spielten unter Rangnick zuletzt keine große Rolle mehr und dürften es auch in der kommenden Saison schwer haben. Während unter anderem Willi Orban, Yussuf Poulsen und Peter Gulacsi fest im Sattel sitzen, müssen Diego Demme und Routinier Stefan Ilsanker in der Vorbereitung einen großen Sprung machen, wenn sie beim Überangebot im zentralen Mittelfeld und in der Innenverteidigung noch eine Chance haben wollen. Auch hier ist eine Trennung nicht gänzlich ausgeschlossen.