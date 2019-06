Transferfenster ab Montag offiziell geöffnet: Das sind RB Leipzigs Kader-Baustellen

Leipzig. Sommerpause ist bekanntlich Hochzeit für Transfergerüchte. Auch bei RB Leipzig wird Tag für Tag über Neuverpflichtungen und Abgänge spekuliert. Dabei öffnet das Transferfenster offiziell erst am Montag. Bis zum 2. September, also genau neun Wochen, haben deutsche Clubs dann Zeit, Spieler zu verpflichten, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen. Während sich RB bei den Entscheidungsträgern mit Markus Krösche als Sportdirektor und Julian Nagelsmann als Trainer bereits höchste Qualität sichern konnte, stehen hinter dem Kader einige Fragezeichen. Das sind die Baustellen bei den Roten Bullen.

Auf der Torwartposition könnten – so absurd es klingt – Peter Gulacsis Top-Leistungen in der vergangenen Saison zum Problem werden. "The Wall" wirft auf die Ersatzmänner hinter sich einen so großen Schatten, dass diese sich nach bisher erfolglosem Kampf um einen Platz zwischen den Pfosten zur Flucht genötigt sehen: Nachwuchs-Keeper Julian Krahl hat bereits bei Aufsteiger 1. FC Köln angeheuert, Marius Müller bekam von Ralf Rangnick offiziell die Freigabe erteilt und Yvon Mvogo hat nach eigenen Aussagen wenig Ambitionen, eine weitere Saison auf der Bank sein Sitzfleisch zu trainieren.

Passende Neuzugänge zu finden, wird schwierig

Problem: Potenziellen Neuzugängen, die Leipzigs hohen Ansprüchen genügen würden, geht es ähnlich. Bisher gehandelte Kandidaten wie Schalkes Alexander Nübel – immerhin U21-Nationalkeeper – dürften sich mit der Reservistenrolle wohl eher nicht zufrieden geben. Nur schwer vorstellbar, dass RB in dieser Situation sowohl Mvogo als auch Müller ziehen lässt, zumal man am Cottaweg wahrscheinlich nicht mit nur zwei einsatzfähigen Keepern ins Rennen gehen will. Die Konstellation dürfte noch für einiges Kopfzerbrechen sorgen.

Dilemma im Mittelfeld

Eigentlich war auch im Mittelfeld schon vor dem Ende der abgelaufenen Saison alles in Sack und Tüten. Mit Tyler Adams und Amadou Haidara im Winter sowie Hannes Wolf von Schwesterclub Red Bull Salzburg im Sommer wurden sowohl offensiv als auch defensiv hochtalentierte Talente verpflichtet. Mit Wolfs Knöchelbruch bei der U21-Europameisterschaft, der ihn mehrere Monate außer Gefecht setzen wird und Adams’ Leistenverletzung, bei der noch nicht klar ist, wie lange sie ihn zu einer Pause zwingt, stehen die RB-Verantwortlichen trotz gelungener Vorarbeit nun vor einem Dilemma.

Mit Kevin Kampl, Emil Forsberg & Co. ist das Mittelfeld zwar weiterhin stark besetzt, gerade die beiden kreativen Köpfe waren aber zuletzt auch immer mal wieder für eine Verletzung gut. Bei der Dreifachbelastung aus Champions League, Bundesliga und DFB-Pokal ist besonders in den ersten Wochen der ein oder andere Ausfall nicht auszuschließen. Die hochgelobten Neuankömmlinge Krösche und Nagelsmann, werden sich ihren Start bei RB jedoch nicht durch mögliche Personalengpässe vermiesen lassen wollen. Da Brumas Abschied zudem so gut wie feststeht und Emile Smith Rowe wohl zum FC Arsenal zurückkehrt, besteht vor allem im offensiven Mittelfeld Handlungsbedarf. Als heißer Kandidat wurde zuletzt Christopher Nkunku von Paris St. Germain genannt. Der Offensiv-Spieler gilt als hochveranlagt und soll sich in der vergangenen Saison gerüchteweise mit Superstar Neymar angelegt haben. RB könnte der Konflikt beim Werben um den 21-jährigen Franzosen in die Karten spielen.

Im Angriff hängt viel an Timo Werner

Im Angriff ist und bleibt Timo Werner das bestimmende Thema. Sollte der Nationalstürmer RB in diesem Sommer wirklich verlassen, würde der Wechsel zwar personell eine Lücke reißen, aber auch eine stattliche Summe für Neuverpflichtungen in die Kasse spülen. Bleibt der 23-Jährige, weil er sich einen Wechsel ins Ausland noch nicht vorstellen kann und der FC Bayern von einem Transfer Abstand nimmt, ist RB im Sturm weiter gut aufgestellt: Yussuf Poulsen hat sich in der vergangenen Saison zu einem der besten Angreifer der Liga entwickelt. Wenn Youngster Matheus Cunha weiter so geduldig und lernwillig seinen Weg beschreitet, könnte auch er zu einer dauerhaften Alternative werden. Womöglich bekommen die drei außerdem unverhoffte Konkurrenz aus dem eigenen Team. Der eigentlich bereits abgeschriebene Jean-Kevin Augustin scheint einen letzten ernsthaften Durchbruch-Versuch bei RB zu starten. Fiel er im vergangenen Sommer noch als Hausaufgaben-Muffel auf, schuftet der Stürmer nun im Urlaub für den Neustart unter Nagelsmann.

Insgesamt können die Roten Bullen als ohne Panik in die Transferperiode gehen. Auf den meisten Positionen ist RB stark und doppelt besetzt. Spannend bleibt, mit welcher Qualität sich der Bundesliga-Dritte in der Breite aufstellen wird und wie man sich gegen mögliche Ausfälle absichert.

