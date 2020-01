RB Leipzig und das Personal: Saracchi-Abgang bestätigt, „Gute Gespräche“ mit Klostermann

Leipzig. Der Wechsel von Linksverteidiger Marcelo Saracchi von Bundesliga-Herbstmeister RB Leipzig zum türkischen Spitzenclub Galatasaray Istanbul ist perfekt. Der uruguayische Nationalspieler geht bis Sommer 2021 für 500.000 Euro ohne Kaufoption an den Bosporus, wie der türkische Club am Montag bestätigte. Dadurch wächst der Druck auf die Verantwortlichen, den Transfer des deutschen Nationalspielers Benjamin Henrichs (AS Monaco) über die Bühne zu bringen. RB-Sportdirektor Markus Krösche äußerte sich am Rande des Trainingsauftakts am Montag zu Henrichs. „Der Stand ist unverändert. Da gibt es nichts neues zu berichten.“ Soll heißen: Der Ex-Leverkusener würde gern in der Messestadt kicken, aber noch liegen die Ablöse-Forderungen der Monegassen (25 Millionen) über der Leipziger Schmerzgrenze. Der Linksverteidiger (22) sei aber ein Spieler, der sehr gut zu RB passen würde, betonte Krösche, „weil er unterschiedliche Positionen spielen kann“.