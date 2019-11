RB Leipzig trifft viermal bei Hertha BSC: Das sagen Spieler und Trainer

Berlin. Lange sah es nicht nach dem bei Berlin-Gastspielen lieb gewonnenen locker-leichten Schützenfest aus. Aber: RB Leipzig zeigt sich am Ende doch noch in Torlaune, kehrt mit drei Punkten vom Duell mit Hertha BSC in die Messestadt zurück. Allerdings musste sich die Nagelsmann-Elf den 4:2-Erfolg (2:1) hart erarbeiten. Zwischenzeitlich merkte man den Sachsen die Dreifach-Belastung aus Liga , Pokal und Champions League dann doch an.

Maximilian Mittelstädt hatte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung geschossen. Timo Werner egalisierte nur sechs Minuten später. Marcel Sabitzer machte kurz vor dem Pausenpfiff das zweite RB-Tor. In Halbzeit zwei hatten die Roten Bullen dann lange mächtig zu kämpfen. Erst in der 87. Minute machte der für den gelb-rot gefährdeten Stefan Ilsanker eingewechselte Kevin Kampl den Deckel für Leipzig drauf. Werners zweites Tor war fast schon eines zuviel. Für Berlin betrieb Davie Selke in der Nachspielzeit Ergebniskosmetik.