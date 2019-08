RB-Leipzig-Trio erneut für Nationalmannschaft nominiert

Leipzig. Lukas Klostermann , Timo Werner und Marcel Halstenberg sind erneut für die Deutsche Nationalmannschaft nominiert worden. Das gab der DFB am Donnerstag bekannt. Damit könnte das Trio von RB Leipzig in den beiden bevorstehenden Qualifikationsspielen zur Europameisterschaft 2020 zum Einsatz kommen.

Die drei Roten Bullen standen in der Vergangenheit bereits mehrfach im Kader von Bundestrainer Joachim Löw, wobei Werner mit 25 Einsätzen und zehn Toren seit seinem Debüt im März 2017 die meiste Erfahrung vorweisen kann. Klostermann hat bisher zwei, Halstenberg drei Spiele absolviert.

Mit Waldschmidt und Can: Löw gibt DFB-Kader für Spiele gegen Holland und Nordirland bekannt

Die Nationalmannschaft hat in der Qualifikations-Gruppe C bisher alle drei Spiele gewonnen. Bei den bevorstehenden Partien kommt es am 6. Und 9. September zum Duell mit dem direkten Verfolger Niederlande und dem Tabellenführer Nordirland.