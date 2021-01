RB Leipzigs U16-Coach Robin Peter büffelt gemeinsam mit Miroslav Klose

Peter heuerte als Praktikant bei RB Leipzig an – dort sollte er bleiben und Fuß fassen, ist über Jahre in den Club hineingewachsen. „Ich habe freiwillig viel Zeit und Energie eingebracht“, so der 33-Jährige. Seit 2011 steht er im Nachwuchs der Roten Bullen an der Seitenlinie. „Ich habe schnell gemerkt, dass es mir Spaß macht, mit jungen Menschen zu arbeiten“, begründet der Coach seinen Einsatz. Derzeit betreut er das U16-Team, das bis zum neuerlichen Lockdown oben in der Tabelle der Regionalliga mitmischte.