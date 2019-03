RB Leipzigs U19 gewinnt Heimspiel gegen Hertha BSC

Nach einem bitteren Rückrundenstart in Wolfsburg Anfang Februar, den die Jungbullen mit 2:0 verloren, folgten drei zum Teil deutliche Siege gegen die Tabellenkinder der A-Junioren-Bundesliga. Letzte Woche musste sich die U19 allerdings mit einem 0:0-Unentschieden bei Union Berlin begnügen, sodass die Tabellenspitze nun mit acht Punkten Rückstand auf den VfL Wolfsburg und dem FC St. Pauli wieder in weite Ferne rückte.

Mit Hertha BSC kam der Tabellen-Siebte am Freitagabend nach Leipzig, der prächtig in Form war. Die letzten vier Ligaspiele gewann die Mannschaft von Ex-Profi Michael Hartmann und auch in der Europa Youth League sorgen die Berliner für Aufsehen. In den Playoffs schlugen sie im Februar nach 0:1-Rückstand Paris St. Germain und treffen im Achtelfinale nächsten Dienstag auf den FC Barcelona. Mit Dennis Jastrzembski haben sie auch einen Spieler in ihren Reihen, der bereits Profi Luft unter Pal Dardai schnuppern durfte und vier Bundesligaspiele absolvierte.

Die erste Viertelstunde passierte auf beiden Seiten nicht viel. Vor allem Zweikämpfe im Mittelfeld und Ungenauigkeiten im Passspiel prägten die Anfangsphase. In der 22. Minute wurde die U19 von RB Leipzig dann zum ersten Mal offensiv. Mittelfeldregisseur Tom Krauß nahm sich ein Herz aus rund 20 Metern, doch sein Schuss ging wenige Zentimeter über die Querlatte der Berliner.

RB Leipzig geht durch verwandelten Foulelfmeter in Führung

Nach einer halben Stunde gingen die Bullen per Strafstoß in Führung. Noah Jean Holm verlängerte einen Ball in den Strafraum zu Erik Majetschak, der einen Augenblick früher als Luis Klatte am Ball war und nur per Foul vom Berliner Schlussmann gestoppt werden konnte. Tom Krauß übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:0.

RB blieb hellwach und wollte vor der Pause noch erhöhen. Holm erkämpfte sich den Ball im Mittelfeld und bediente wieder Majetschak im Strafraum, der eine feine Übersicht hatte und den freien Winter anspielte. Die Nummer acht der Bullen ließ aus zehn Metern zentraler Position aber die Präzision im Abschluss in der 39. Minute vermissen.

Hertha verpasst Ausgleichschance vor Halbzeitpause

Nur eine Minute später waren die Gäste zum ersten Mal im Bullen-Strafraum gefährlich. Mateo Kastrati setzte sich über die linke Seite stark durch und flankte in den Strafraum, wo Jonas Michelbrink zum Abschluss kam. Aber auch der Berliner war zu ungenau und ließ die Ausgleichschance aus guter Position liegen. Bis zur Pause passierte nicht mehr viel, beide Mannschaften boten ein zum Teil schwaches Bundesliga Spiel und hatten Probleme, klare Torraumszenen zu erspielen.

Kurz nach der Pause trifft RB Leipzig erneut

Tosender Jubel bei den Jungbullen neun Minuten nach Wiederanpfiff: Eine Freistoßflanke landete beim kurz zuvor eingewechselten Naod Mekonnen, der per Kopf auf Holm querlegte. Der Mittelstürmer stand da, wo ein Torjäger stehen muss und drückte mit seinem siebten Saisontor den Ball aus Nahdistanz per Kopf über die Linie. Die Berliner schafften es nicht, RB in Bedrängnis zu bringen. Stattdessen ließ RB Leipzig in der 66. Minute die Vorentscheidung doppelt liegen. Zunächst scheiterte Linksverteidiger Mateusz Mackowiak aus spitzem Winkel an Klatte, ehe Nicolas Fontaine den Ball im zweiten Versuch aus 16 Metern deutlich über den Kasten jagte.

RB Leipzigs Defensive bremst offensive Herthaner aus

Erst eine Viertelstunde vor Schluss gab es nochmal ein Raunen unter den knapp 240 Zuschauern. Ein Schuss des Berliners Ali Gündogdu aus 20 Metern streifte nur knapp am linken Torwinkel vorbei. In der Schlussphase warfen die Berliner alles nach vorne, aber die Bullen-Defensive ließ nichts mehr zu. Mit dem Heimsieg zieht RB vorbei an Werder Bremen vorbei und belegt zumindest bis Samstagnachmittag den 3. Tabellenplatz.

RB-Leipzig-Trainer Aleksander Blessin nach dem Spiel:

„Die Jungs haben sich an den Matchplan gehalten. In den ersten zehn bis 15 Minuten haben sich beide Mannschaften abgetastet und auf Situationen gelauert. Wir haben mit hoher Disziplin gespielt, die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen und zur richtigen Zeit die Tore gemacht. Es war heute eine geschlossene Mannschaftsleistung.“

