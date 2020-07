RB Leipzigs U19 kämpft um Halbfinalsieg im Sachsenpokal

Im ersten Spiel nach Corona wurden die Ostsachsen mit 9:1 (4:0) vom Platz gefegt. Ohio (3), Wosz (3), Krasucki, Kostka und Martel waren die Torschützen. Am Mittwoch gilt es noch die Hürde Halbfinale zu nehmen. Um 18 Uhr bei Borea Dresden soll der Finaleinzug klar gemacht werden. RB ist deutlicher Favorit.

Am Sonntag (11 Uhr) wartet Dynamo Dresden im Endspiel auf den Sieger. Zuschauer sind in der Sportschule Abtnaundorf nicht zugelassen. Corona beeinflusst nach wie vor den Fußball in allen Altersklassen. Lediglich 75 Offizielle dürfen dabei sein. Der Re-Start des Sachsenpokals war nötig, da der Gewinner sich für den U19-DFB-Juniorenpokal der Saison 20/21 qualifiziert. Die Roten Bullen standen 2019 im Endspiel gegen den VfB Stuttgart. Trainer Kurth hätte mit Sicherheit nichts dagegen, diesen Erfolg trotz damaliger Finalniederlage (1:2) seines Vorgängers Alexander Blessin zu wiederholen.