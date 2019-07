RB Leipzigs U19 mit 3:1 Erfolg im ersten Testspiel

Trainer Alexander Blessin war mit dem Auftritt seiner Jungs sehr zufrieden. Mit 3:1 besiegte sein neues Team nach vierzehn Tagen Training den Oberligisten des 1. FC Merseburg in drei mal 30 Minuten. 100 Zuschauer am Cottaweg sahen ein munteres Spiel mit einigen sehenswerten Spielzügen auf beiden Seiten. Zum frühen Zeitpunkt der Vorbereitung nicht zwingend zu erwarten. Der Oberligaaufsteiger ging schon nach drei Minuten in Führung. RB Leipzig ließ sich aber nicht beirren und spielte die Vorgaben des Coachs diszipliniert runter. „Wir haben ganz bewusst zum Auftakt einen guten Männergegner gewählt, damit sich die Jungs, die aus der U17 aufgerückt sind, schnell an Tempo und Härte gewöhnen können. Die Jungs haben es sehr gut gemacht. Ich habe gesagt, Fehler passieren und Fehler sind erlaubt. Wir wollten aber vor allem mutig sein und das waren wir“, lobt Blessin die Seinen.

Daniel Böttcher mit einem Doppelpack und Allessando Schulz sorgen mit ihren Treffern für den Sieg. Am Sonntag um 07:00 Uhr ging es mit dem Bus nach Seefeld/Österreich ins Trainingslager. Mit 17 Feldspielern und zwei Torhütern ist die Trainingsgruppe recht klein. Acht Spieler der U19 sind noch bei den Profis im Training. Am Dienstag steht ein Test gegen den FC Zierl an. Auf der Heimfahrt am nächsten Samstag legt das Team einen Zwischenstopp in Ingolstadt ein, um dort gegen die U19 des Drittligisten einen weiteren Test zu spielen.