Das RB-Leipzig-Hoch: Übernahme des Weltfußballs, Houdini Gulacsi und Mini-Rotation

Glück kann man nicht lernen, aber man kann sich glückliche Fügungen erarbeiten. Das haben die Roten Bullen getan. In der härtesten aller bisherigen Sommer-Vorbereitungen. Und in jedem ihrer sechs Pflichtspiele. Das Glück, sagt man, lächelt auch jenen zu, die in weniger erbaulichen Situationen fröhlich bleiben. Der FC Bayern München zieht seit Jahrzehntelang viele knappe Spiele auf seine Seite, gerne kurz vorm Abpfiff via Elfer oder so. Weil Misserfolge nicht mit dem Selbstverständnis der Bayern korrespondieren, spielen Generationen FCB-Spieler bis zum Abpfiff auf Sieg. Und dann fällt schon mal eher noch einer um oder rutscht einer rein als bei den Maurermeistern der Gilde. Julian Nagelsmann merkte nach dem 2:1 bei Benfica passend zum Thema an: „Glück ist auch eine Ausprägung von Qualität.“ Und er sagte mit Blick auf die bisherigen und kommenden Partien: „Wir müssen immer an unsere Grenzen gehen, sonst wird es schwer.“

Auch gegen Bremen mit der besten Elf

Das gilt ausdrücklich fürs RB-Spiel in Bremen. Ja, es ist eine zehrende englische Woche mit drei Spielen. Und die Männer aus dem zweiten Glied fragen sich in Sachen Rotation reflexartig: Wenn nicht jetzt, wann dann, Julian? Problem an der Nummer: Von den elf Helden, die den Punkt gegen die Bayern geholt und den Lissabonnern im Estádio de Luz das Licht ausgeblasen haben, geht keiner unrund. Selbst Konrad Laimers Fuß-Prellung spricht nicht gegen einen Einsatz an der Weser. Und weil auch bei den spielstarken Bremern die aktuell bestmögliche Bullen-Elf aufs Feld geschickt wird, fällt die Rotation wohl mickrig aus. Beziehungsweise flach. Das sind keine guten Nachrichten für Dayot Upamecano. Dessen letzter Starteinsatz datiert vom 18. Mai in Bremen. Werder gewann spät 2:1 durch Claudio Pizzaro. Der Mann ist 40 Jahre jung und nicht nur im übertragenen Sinn völlig losgelöst von der Erde und dem dort üblichen Alterungsprozess.

