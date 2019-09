RB Leipzig überrascht mit kunstvollem Champions-League-Trikot

Leipzig. Neuer Look für die Königsklasse: Die Spieler von RB Leipzig werden in der Champions League in diesem Jahr mit eigenen Trikots auflaufen. Vor der Auftaktpartie bei Benfica Lisabon am Dienstag (21 Uhr/DAZN) präsentierte der Bundesliga-Spitzenreiter die Jerseys vorab in den sozialen Netzwerken – und überrascht mit kunstvollem Design.