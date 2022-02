RB Leipzig überrascht seine Fans: Wo kommt denn plötzlich dieses Ticket her?

Leipzig. So mancher RB-Fan staunte zu Wochenbeginn nicht schlecht, fand sich doch in seiner RBL-Ticket-App beinahe ein wenig unverhofft mindestens eine Eintrittskarte für das Europa-League-Duell der Leipziger mit Real Sociedad San Sebastian am Donnerstag. Die dazugehörige Rechnung wurde auch gleich mitgeliefert. "Huch", dachten sich da einige. "Ich habe doch gar kein Ticket gekauft. Warum soll ich jetzt bezahlen?" Anzeige

Was ist schon "normal"?

Tatsächlich stimmt das nur halb. Wer am Montag Post vom Bundesligisten inklusive digitaler Ticket(s) erhielt, ist Besitzerin oder Besitzer einer Dauerkarte plus, die auch zum Besuch der Partien im europäischen Wettbewerb berechtigt. 21.829 RB-Fans entschieden sich vor Saisonbeginn für diese Variante. Und weil zum Spiel gegen die Spanier mehr Plätze im Stadion zur Verfügung stehen als Dauerkarten plus verkauft wurden (nämlich insgesamt 24.758), greift der "normale" Ablauf. Nur ist der in Pandemiezeiten offenbar so "unnormal" geworden, dass er am Montag für die eine oder andere Überraschung sorgte.

Aber was meint "normal"? Wer eine Dauerkarte hat, mag es (eigentlich) unkompliziert. Er oder sie entscheidet sich einmalig für die Art des Tickets und einen Platz, kann so zu jeder Heimpartie der Saison erscheinen, ohne sich weiter um irgendetwas kümmern zu müssen. Aufgrund der geltenden Kapazitätsbeschränkungen während der Corona-Pandemie galt dieses Prinzip zwischenzeitlich nicht mehr. Denn nun standen in der Regel weniger Plätze zu Verfügung, als es Dauerkarten-Inhaberinnen und -Inhaber gab. Die RB-Verantwortlichen führten also Verkaufsphasen ein. Immer zuerst kaufberechtigt: Dauerkarten-Inhaberinnen und -Inhaber. Es galt also nicht mehr: Ich habe Ticket und Platz sicher. Sondern: Ich muss mich melden, wenn ich Ticket und Platz in Anspruch nehmen will. Mache ich das nicht, entstehen keine Kosten.



3000 Tickets im freien Verkauf

Gegen Real Sociedad ist nun aber alles wie zuvor. Denn das örtliche Gesundheitsamt gab den RB-Verantwortlichen am Sonntag grünes Licht für die 50-prozentige Auslastung der Red-Bull-Arena. Wer eine Dauerkarte plus sein eigen nennt, musste nun wieder nichts tun, bekam sein(e) Ticket(s) automatisch in die inzwischen obligatorische App. Das heißt aber auch: Wer sich gerade im Winterurlaub befindet oder anderweitig verhindert ist, muss sich nun aktiv bemühen, die Karte loszuwerden. Möglich ist das zum Beispiel über die Ticketbörse. Pech hat, wer all das verschwitzt. Denn sie oder er verpasst die Partie, muss aber trotzdem zahlen.