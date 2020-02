RB Leipzig: Umbau der Red Bull Arena schreitet weiter voran

Leipzig. Schon von Weitem verrät der 45 Meter hohe Turmdrehkran, dass an der Red Bull Arena gerade mehr passiert als Fußball spielen, Fangesänge anstimmen sowie Bier, Cola oder Bratwurst vertilgen. Im August 2019 haben Sanierung und Umbau des 2004 eröffneten Stadions begonnen. Nun wurden die Erdarbeiten der größten Baumaßnahme, der Dammeinschnitt am Glockenturm hinter Sektor B, abgeschlossen. Bagger und Kipplader trugen am Wall 11.000 Kubikmeter Erdreich ab, das mit Weltkriegstrümmern – vorwiegend rote Backsteinbruchstücke – durchsetzt ist.

Auf diese Weise entstand ein zwischen 44 und acht Meter breiter Durchgang, durch den der Zugang ins Wohnzimmer des Bundesliga-Zweiten deutlich erleichtert wird. „Statt 165 Stufen müssen die Fans künftig nur noch 56 erklimmen, um vom derzeitigen Einlass zum Fanblock zu gelangen“, freut sich Falk Jänicke (49), Leiter Bauprojekte bei RB. Zusätzlich zum Wall-Durchbruch sind vier Fußgängerbrücken zu den Oberrängen geplant, elf weitere Brücken in der südlichen Hälfte des Stadions werden erneuert oder teils neu gebaut.

Sekor B wird zum Stehplatzblock

Auf der rechten Seite des Einschnittbereichs errichten die Bauarbeiter in den kommenden Monaten eine Station für bargeldloses Bezahlen, auf der anderen Seite entsteht ein Fanshop. „Es ist eine große Herausforderung eine Großbaustelle zu betreiben, wenn das Stadion zeitgleich in Benutzung ist“, sagt Jänicke. Extra für die Spieltage fährt eine Kehrmaschine Dutzende Male die Zugangswege ab, um den Schlamm zu beseitigen.

Darüber hinaus entsteht im Schatten der Red Bull Arena ein neues kreisförmiges Gebäude mit Logistik- und Lagerräumen sowie einer größeren Anzahl an Kiosken und Toiletten auf den Etagen fünf und sechs. „Allein dafür mussten weitere 7.000 Kubikmeter bewegt werden“, erklärt Projektmanager Bau Max Huckauf (24). Auf zwei großen Schutthaufen, einer am Rand der Festwiese, der zweite an der Westseite des alten Zentralstadions, wird das Material zwischengelagert. Dort werden die Kriegstrümmer herausgesiebt und zur Deponie gefahren, während die restliche Erde wieder am Stadion verbaut werden kann.

Bauarbeiter haben schon einiges geleistet

Weitere Baumaßnahmen sind geplant: der Umbau von Sektor B zu einem reinen Stehplatzblock, wodurch sich die Stadionkapazität um 5.000 auf rund 48.000 Fans erhöht, sowie die Errichtung einer Schallschutzfassade. Dadurch wird die Heimstätte des Bundesliga-Herbstmeisters komplett umschlossen. Ein Vorteil für Besucher (weniger Wind) und Anwohner (weniger Lärm). Die großen Arbeiten sollen zum Start der Spielzeit 2021/22 abgeschlossen sein. Allein für die erste Phase des Umbaus will RB 60 Millionen Euro investieren. In der Sommerpause ist dann Hochbetrieb am Stadion. Zwischen 400 und 500 Bauarbeiter werden täglich im Einsatz ein, aktuell schwitzen rund 100.

Und die haben schon einiges geleistet. Die Sanierung des Südtunnels direkt unter dem Dammeinschnitt – die Verbindung der Stadion-Tiefgarage mit dem Glockenturm – ist so gut wie abgeschlossen. Im Inneren der RB-Spielstätte wurde bereits in der Sommerpause unter anderem eine neue Sicherheitszentrale fertiggestellt und die Flutlicht- sowie die Beschallungsanlage auf den neuesten Stand gebracht. Auch die Sanierungsarbeiten an der Treppe zwischen Festwiese und Glockenturm sind abgeschlossen, eine neue Straße zur Dammkrone kann befahren werden.

Info für Fans: Die ursprünglich vom Verein angekündigte Reduzierung der Zuschauerkapazität in Sekor B ab dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen ist wegen einer Änderung in der Bauablaufplanung doch nicht nötig. Bis zum Ende der Saison bleibt alles beim Alten.

