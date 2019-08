Ihr seid gefragt! Wo landet RB Leipzig am Ende der Saison?

Leipzig. Meisterschaft , Champions League , DFB-Pokal : Nach dem Sieg beim VfL Osnabrück am vergangenen Wochenende ist klar, dass RB Leipzig mit Dreifachbelastung in den Ligaalltag startet. Der Dritte der Vorsaison gehört dank der bisher gezeigten Leistungen und des eigenen Anspruchs sicher eher nicht zu den Außenseitern. Zumal Coach Julian Nagelsmann schon bei seiner Vorstellung verlauten ließ, er wolle mit den Messestädtern irgendwann einen Titel holen.

Doch auch die Konkurrenz schläft nicht. Borussia Dortmund hat die Sommerpause genutzt, um sich opulent zu verstärken. Bayern München ist - Sané hin oder her - grundsätzlich immer ein wenn nicht der Meisterschaftskandidat. Und dann sind da ja auch noch Leverkusen, Mönchengladbach und einige mehr. Wo genau wird RB also am Saisonende landen?