RB Leipzig und Brian Brobbey: Neuzugang lässt Vorfreude öffentlich vermissen

Leipzig. Wie viel Lust hat Brian Brobbey eigentlich auf sein Engagement bei RB Leipzig? Wer die Äußerungen des 19-Jährigen gegenüber verschiedenen niederländischen Medien in den vergangenen Wochen liest, könnte denken: wenig bis keine. Denn der Angreifer, der bis dato bei Ajax Amsterdam unter Vertrag steht und den Klub ablösefrei in Richtung Sachsen verlässt, versprüht so gar keine Vorfreude. Und das obwohl er beim deutschen Vizemeister Mitte März einen Kontrakt bis 2025 unterzeichnet hat. Anzeige

"Sicher, dass er schnell Spaß haben wird"

Mitte Juni hatte Brobbey zunächst in der Sendung „Bij Andy in de Auto“ zugegeben, dass seine Berater nach dem feststehenden Abgang von Julian Nagelsmann Richtung München die Verträge mit RB noch einmal geprüft hätten. Der Angreifer selbst hatte darum gebeten. In einem Interview mit dem Magazin "ELFvoetball" legte er nun vermeintlich nach. "Ich habe noch keine Wohnung, habe noch nicht mit dem Deutschunterricht begonnen, ich muss noch die Spieler noch kennenlernen und ich habe die Bundesliga in den letzten Wochen nicht verfolgt. Ich schaue mir diesen Wettbewerb ohnehin kaum an", so Brobbey.

Am Cottaweg sind diese Äußerungen natürlich nicht unbemerkt geblieben. Zweifel am Engagement des Sturmtanks, den manche nicht nur aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen mit Belgiens Star Romelu Lukaku vergleichen, gibt es indes nicht. "Wir freuen uns auf Brian und sind uns sicher, dass er schnell Spaß haben wird, sobald er bei uns ist", so Florian Scholz, Kaufmännischer Leiter Sport bei RB, gegenüber dem SPORTBUZZER. "Wir sind froh, dass wir ihn verpflichtet haben.“





Jesse Marsch hat einen Plan mit Brobbey

Zur Wahrheit in Sachen Brobbey gehört übrigens trotz aller anderslautenden Äußerungen des 19-Jährigen: Bei Ajax wäre er in der kommenden Saison kaum zum Einsatz gekommen. Das war einer der Gründe für seine Wechselentscheidung. Der niederländische Serienmeister hatte in der Winterpause Sébastien Haller für 22 Millionen Euro von West Ham United für die Offensive geholt. „Man hat mir ehrlich gesagt, dass ich in der nächsten Saison nicht viel in der ersten Mannschaft spielen werde.“ Stattdessen waren für Brobbey Einsätze in der Reserve des niederländischen Rekordmeistersvorgesehen, die in der zweiten Liga antritt. Für den hoch talentierten Angreifer waren das alles andere als verlockende Aussichten. Aus ähnlichen Gründen kam auch ein Wechsel in die Serie A nicht in Frage. "Ich hätte nach Italien gehen können, aber bekommt man mit 19 Jahren eine Chance in Italien?"