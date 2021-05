RB Leipzig und der BVB im Positionsvergleich: Wer stemmt den Pokal in den Berliner Nachthimmel?

Leipzig. Das Spiel der Spiele steht vor der Tür. Wer den DFB-Pokal stemmt, entscheidet sich erstmals an einem Donnerstagabend (Anpfiff: 20.45 Uhr/ARD). Nach 90 und ein paar zerquetschten Minuten. Nach Verlängerung. Oder nach Elfmeterschießen. 200 Länder sind live dabei. RB ? BVB ? Julian Nagelsmann? Edin Terzic? Wenn die Roten Bullen den ersten großen Titel holen, schnürt Nagelsmann, 33, ein rosa Schleifchen um seine abrupt endenden zwei Jahre Leipzig. Falls nicht, wird man ihm eine sehr enge, Luft abschneidende Krachlederne an den Hintern wünschen. Falls Terzic, 33, den Pott holt, sieht der sich eher weniger als Untergebener von Marco Rose. Es ist hier wie da Musike drin.

Der RB-Countdown: Am Mittwoch, 14 Uhr, reist die Leipziger Delegation in zwei Bussen Richtung Berliner Olympiastadion. 17 Uhr: Abschlusstraining. 18 Uhr: Pressekonferenz mit Nagelsmann/Terzic und den Kapitänen Marcel Sabitzer/Marco Reus. 19 Uhr: Check-in im Teamhotel. 23 Uhr: Nachtruhe. Donnerstag, 12 Uhr: Aktivierung. 18 Uhr: Teamsitzung. 19 Uhr: Abfahrt zum Olympiastadion. 20.45 Uhr: Anpfiff. Fußballer, Trainer und Staff befinden sich ab Mittwoch bis zum Saisonende auf Geheiß der Deutschen Fußball-Liga im Quarantäne-Trainingslager. Bedeutet: Tägliche Testungen, kein Kontakt zur Außenwelt. Freitagfrüh geht es zurück an den Cottaweg, wo Einzelzimmer (ohne Roomservice) bereitstehen. Und wer gewinnt eigentlich das nervenzerfetzende Finale? Hier der ultimative Vergleich aller elf Positionen: