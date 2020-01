RB Leipzig und Dani Olmo: Transfer befindet sich wohl auf der Zielgeraden

Leipzig. Der Wechsel von Dani Olmo von Dinamo Zagreb zu Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig nimmt konkretere Formen an. Nach einem Bericht der kroatischen Zeitung Sportske Novosti hat der spanische U21-Nationalspieler am Donnerstagmorgen das Trainingslager des kroatischen Meisters in Rovinj verlassen. Er warte nun in Zagreb auf den Anruf aus Leipzig, um zum Medizincheck einzufliegen und den Vertrag mit den Messestädtern zu unterzeichnen. Fragen von Journalisten vor Ort wollte der Kicker nicht beantworten. Mit dem Transfer würde sich RB gegen internationale Konkurrenz wie den AC Mailand im Ringen um das Top-Talent durchsetzen. Im Tauziehen um Olmo hatten sich zuletzt aber auch Hertha BSC und Bayer Leverkusen sowie Borussia Dortmund zu Wort gemeldet. Laut Sportske Novosti waren die Verhandlungen mit RB zu diesem Zeitpunkt aber bereits in der finalen Phase.