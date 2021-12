RB Leipzig und das 1:1 in Augsburg: Als wäre der Stecker gezogen

Fünftens: Ein Punkt in Augsburg ist gar nicht so schlecht, die Bayern sind unlängst ohne einen nach Hause gefahren (haben aber trotzdem 18 Punkte mehr als Leipzig ...).

Erstens: Es gab in dieser Saison kein Team, das den FCA so vorführte, wie die Männer von Domenico Tedesco im ersten Durchgang.

RB Leipzig kann auswärts einfach nicht mehr gewinnen: Nach vielversprechender erster Halbzeit lässt das Team von Trainer Domenico Tedesco in der zweiten Halbzeit die Zügel schleifen und muss sich am Ende mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. ©

Erstens: Es gab in dieser Saison kein Team, das einem Gegner nach grotesker 45-minütiger Überlegenheit die Hand reichte und flötete: „Da geht noch was, ihr müsst es nur wollen.“

Zweitens: Die Abschlussschwäche hat biblische Dimensionen, kulminiert in einem Kopfball von Nordi Mukiele an den Pfosten. Wohlgemerkt aus einem Meter. Dass Patrik Schick in Leverkusen zeitgleich seine Saisontreffer 15 und 16 erzielte, sei hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

Drittens: In Zeiten wie diesen, lässt man seine Arme entweder in der Kabine oder kramt bei gegnerischen Flanken/Schüssen im Strafraum beidhändig nach dem Stilkamm in der rückwärtigen Hosentasche. Tunlichst unterlassen sollte man eine Herangehensweise wie Benjamin Henrichs, der in der 86. Minute wie ein von John Wayne überführter Bankräuber auf’s Kommando des Sheriffs hört: „Hände hoch!“

Viertens: Es halten sich im Moment ungut viele Spieler im Lazarett auf. Die Verletztenmisere bedarf dringender Aufklärung, kostet die verbliebenen Aktiven Körner und auf Strecke auch Punkte.