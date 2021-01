RB Leipzig und das Bayern-Aus im Pokal: "Chance für gewisse andere Teams etwas gestiegen"

Leipzig. Wie viel einfacher ist es denn nun den DFB-Pokal zu gewinnen, da die Bayern ausgeschieden sind? Nachdem sich der Rekordmeister aus München gegen Holstein Kiel in einem packenden Elfmeterkrimi geschlagen geben musste, scheinen die Chancen auf den Pott für die anderen Teilnehmer zumindest gefühlt gestiegen zu sein. Auch für RB Leipzig ? „Ich war nie sehr erfolgreich im DFB-Pokal“, sagte Bullen-Coach Julian Nagelsmann am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem nächsten Bundesliga spiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Nagelsmann optimistisch

„Gegen Bayern bin ich noch nie ausgeschieden und hatte sie auch noch nie vor der Brust in diesem Wettbewerb“, so der Trainer der Sachsen weiter. Der FCB sei natürlich eine Top-Mannschaft und trage deshalb in so ziemlich jedem Wettbewerb eine Favoritenrolle. Im Gegensatz zum 33-Jährigen hat RB schon Pokal-Erfahrung in Sachen Rekordmeister. Vor zwei Jahren war der Pott für die von Ralf Rangnick trainierte Elf zum Greifen nah. Das Finale im Berliner Olympiastadion am 25. Mai 2019 gewannen die Münchner deutlich mit 3:0.