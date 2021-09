RB Leipzig und der Ticketverkauf: Wenn die Dauerkarte keine mehr ist

Keine Frage von 2G oder 3G

Dem ist aber mitnichten so. Für das Duell mit Hertha BSC am Samstag trommelte der Club bis zuletzt, um schließlich melden zu können: Kapazität ausgeschöpft. Für das erste Champions-League-Spiel daheim gegen Club Brugge (Dienstag, 21 Uhr) gab es am Sonntag noch Karten. Ganz offensichtlich hat RB im Moment also Mühe, die Red Bull Arena zu füllen, nehmen reichlich Fans ihr dank Dauerkarte bestehendes Anrecht auf einen oder mehrere Plätze nicht wahr. Woran liegt’s?