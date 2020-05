RB Leipzig und die Champions League: Nagelsmann erwartet Wiederbeginn im Spätsommer

Leipzig. Wann kehrt die Champions League zurück? RB Leipzigs Coach Julian Nagelsmann rechnet eine Woche vor dem Re-Start in die Bundesliga erst im Spätsommer mit einem Wiederbeginn der Königsklasse. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mitte Juli weitergespielt wird“, sagte der 32-Jährige in einem Interview dem „Kicker“ (Montag). Er begründete das damit, dass die Profis dann sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr wegen der EM keine Sommerpause hätten und ausgesaugt würden. „Ich gehe von der Fortsetzung im August aus, und dann spielt man eben mit der neuen Mannschaft. Das ist zwar etwas komisch, aber immer noch besser, als wenn man gar nicht spielt“, sagte Nagelsmann.