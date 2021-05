RB Leipzig und die unwürdige erste Hälfte gegen den BVB: "Das Trainertalent hat sich verzockt"

Berlin. Borussia Dortmund spielt seit Wochen in Top-Form und tritt mit breiter Brust auf. Gegen die Elf von Edin Terzic bekommt jede Mannschaft der Welt derzeit Probleme. Ja, gegen Hummels, Reus und Co. kann man verlieren. Was die Bullen aber am Donnerstagabend in den ersten 45 Minuten geboten haben, war peinlich und eines Pokalfinalisten sowie Tabellenzweiten unwürdig.

