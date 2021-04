RB Leipzig und FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Topspiel - RB glücklos, Müller bester Mann

Der FC Bayern München hat den Titel-Showdown beim Tabellenzweiten RB Leipzig mit 1:0 für sich entschieden . Das goldene Tor des Abends erzielte Leon Goretzka per sattem Rechtsschuss nach einer sensationellen Vorlage von Thomas Müller, der nun schon 15 Assists in dieser Saison hat. Die Bayern überstanden die Drangphase der Leipziger mit einigen Torchancen ab Beginn der zweiten Hälfte unbeschadet und haben nun sieben Punkte Vorsprung vor RB. War dies die (Vor-) Entscheidung im Meisterschaftskampf? Titel Nummer 31, der neunte hintereinander, ist für die Münchner bereits in Reichweite.

LVZ-Chefreporter Guido Schäfer hatte nur Augen für die Spieler von RB Leipzig. In der Startelf bot Trainer Julian Nagelsmann keinen Stürmer auf. Welche Noten haben sich die Spieler um Emil Forsberg und Christopher Nkuku verdient? Die Auflösung gibt es in der Einzelkritik!

Auf Tabellenführer FC Bayern wartet in den kommenden Wochen ein straffes Programm: Schon am Mittwoch geht es für den FCB mit dem Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain weiter. Nachdem der FCB am Samstag dann Union Berlin empfängt, steht bereits drei Tage später das Rückspiel gegen PSG auf dem Programm. Danach kommt es zu weiteren zwei Topspielen - jeweils in der Bundesliga. Einmal beim VfL Wolfsburg (17. April) und dann in der englischen Woche gegen Bayer Leverkusen (20. April). RB Leipzig kann sich durch das frühe CL-Aus zunächst ganz auf die Bundesliga konzentrieren: Am kommenden Samstag geht es bei Werder Bremen weiter, ehe die kommenden Aufgaben dann Hoffenheim (16. April) und 1. FC Köln (20. April) heißen.